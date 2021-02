La Serie B si prepara per un sabato di big match, con gli scontri diretti tra le prime quattro in classifica. Alle 16 gli occhi di tutti saranno all’U-Power Stadium di Monza dove i biancorossi di Brocchi, al momento secondi, andranno all’assalto della capolista Empoli. Secondo i quotisti sono proprio i padroni di casa i grandi favoriti a 2,15 rispetto ai toscani, in quota a 3,59, con il pareggio che si gioca a 3,20. Il Monza gioca con due obiettivi precisi: dimezzare lo svantaggio dalla testa della classifica e invertire la tradizione in Serie B che lo vede in svantaggio nel totale dei confronti diretti. Nei tredici precendenti, in ben dieci occasioni le gare sono terminate con meno di tre reti: così l’Under, a 1,75, è favorito sull’Over, a 1,97.L’1-0, per l’una o per l’altra, è il risultato più frequente in Serie B tra Monza ed Empoli: quello per la formazione di Brocchi si gioca a 7,50 mentre per quello dei ragazzi di Dionisi è in quota a 10,25. Tra i protagonisti spiccano due nomi su tutti: Davide Diaw in maglia biancorossa e Leonardo Mancuso in quella azzurra. Il primo, grande acquisto invernale dal Pordenone, è già andato a segno dieci volte in campionato ma mai con la nuova maglia mentre il secondo, a quota 11, è il primatista della categoria insieme a coda del Lecce. La rete di uno dei due si gioca a 5,00.