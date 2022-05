Il Monza vede la Serie A. A 90 minuti dal termine del campionato, i brianzoli sono secondi con un punto di vantaggio sulla Cremonese e hanno il destino nelle loro mani. Un successo nell'ultima sfida garantirebbe il passaggio nel massimo campionato agli uomini di Giovanni Stroppa: una condizione che pone i brianzoli come favoriti, secondo i betting analyst, nella sfida esterna sul campo del Perugia, con il successo ospite offerto a 1,90. L'«1» si gioca invece a 3,50, mentre il pari è poco più alto a 3,60. Grande equilibrio tra Goal, a 1,85 e No Goal a 1,82, mentre prevale l'Over a 1,73, rispetto a l'Under offerto a 1,95. Si prevede una sfida tirata tra le due formazioni tanto che tra i risultati esatti prevalgono lo 0-1 e il pari per 1-1, entrambi in quota a 6,60. L'1-2 in favore del Monza si gioca a 8,40, mentre lo 0-2 vale 8,60 la posta. Una vittoria del Perugia per 1-0 è vista invece a 9,60.