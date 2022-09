Non solo Benevento, Como e Pisa. Anche in casa Perugia la situazione è piuttosto problematica e agitata dopo la sconfitta di misura nel derby con la Ternana, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. Secondo quanto riferisce Perugia Today, al rientro della squadra dal “Liberati” ieri una quindicina di tifosi ha avuto un confronto col ds Giannitti invocando maggiore impegno dalla squadra in vista dei prossimi impegni.

Il Perugia ha collezionato appena 4 punti nelle prime 6 partite ed occupa attualmente il 17esimo posto in classifica.