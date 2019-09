L’ultimo precedente al Benito Stirpe, quasi sei mesi fa, si chiuse con la vittoria del Frosinone per 2-1. Anche stavolta i gialloazzurri partono favoriti contro il Venezia, in una partita che però potrebbe già essere decisiva per Alessandro Nesta. Dopo due ko in tre partite (entrambi in trasferta) la scossa dei ciociari, riferisce Agipronews, si gioca a 1,65, in vantaggio su Dionisi e i suoi, che però hanno conquistato la loro unica vittoria proprio in trasferta. Un altro blitz pagherebbe 5,50, per il pareggio so scende a 3,65. Facile immaginare una partita "prudente" da entrambe le parti e in effetti in quota l’Under è avanti a 1,70 (a 2,05 l’Over). Nelle scommesse sui marcatori le prime scelte sono invece Ciano e Dionisi, entrambi a 2,70, per Bocalon si sale a 3,25.