al 16° del secondo tempo". Il giudice "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, considerato che non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema da parte dell'allenatore; delibera di non sanzionare Cosmi".Per quanto riguarda i giocatoridi essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria", mentre tra i dirigenti"per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, dopo la rete da parte della propria squadra, esultato provocatoriamente verso la panchina avversaria".