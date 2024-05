Serie B Olanda: i tifosi del Roda festeggiano in campo, ma il Groningen segna al 95' e ora c'è lo scontro diretto

Non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco, diceva Giovanni Trapattoni. Il punto è che se credi di averlo nel sacco, poi scoprire la verità può rivelarsi brusco. E' successo ai tifosi del, secondo in classifica in Erste Divisie, la seconda serie olandese. Il secondo pass per l'Eredivisie, dietro al Willem II, era praticamente in tasca grazie alla vittoria per 2-0 sul Cambuur e alla contemporanea sconfitta del Groningen sul campo del Telstar, ma un clamoroso errore dello speaker ha causato una scena surreale.Il Groningen, infatti, stava ancora cercando di pareggiare, e quando van Bergen ha messo dentro il pallone dell'1-1 al 95', a Roda tutti sono rimasti di sasso.

03/05/2024 Netherlands

Roda JC supporters invading the pitch, thinking they secured promotion to the Eredivisie... Until FC Groningen scored in 90+5 and the promotion party got cancelled.



Next week Groningen will play Roda JC at home, winner will be promoted! pic.twitter.com/1fB76dePfO — (@thecasualultra) May 3, 2024