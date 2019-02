Con l'ausilio della prova tv, il Giudice sportivo della serie B ha inflitto tre giornate di squalifica a Emanuele Padella dell'Ascoli per la gomitata volontaria al petto di Vuletich della Salernitana.



Due turni di stop a Terranova (Cremonese); uno a Baez (Cosenza), Diamanti e Fazzi (Livorno), Ganz (Ascoli), Balzano (Pescara), Sabbione (Carpi), Strizzolo (Cremonese), Torregrossa (Brescia), Dragomir e Verre (Perugia).



Tra gli allenatori ammenda di 5mila euro con diffida per Gregucci (Salernitana) e Stroppa (Crotone).

Tra i dirigenti inibizione fino al 31 marzo e ammenda di 5mila euro per Ursino (Crotone).

Tra i medici un turno a Porcellini (Livorno).

Tra le società ammende a Crotone (4mila euro) e Foggia (1.500 euro).