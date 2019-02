Sfida per il primo posto nell’anticipo del venerdì in Serie B. Al Barbera il Palermo, secondo a 41 punti, ospita il Brescia, capolista con 42. Si annuncia una sfida equilibratissima, ma i precedenti influenzano la valutazione degli analisti Stanleybet.it: il Palermo ha vinto gli ultimi tre scontri diretti giocati in casa, mentre il Brescia, in Sicilia, solo una volta ha fatto bottino pieno, nel lontano 1969. Dunque, i rosanero, riporta Agipronews, partono da favoriti a 2,15, si sale a 3,15 per il pareggio mentre la seconda vittoria dei biancoazzurri è data a 3,60. Alta la media gol di entrambe: il Palermo è il secondo miglior attacco del campionato (34 reti in 22 gare) il Brescia comanda anche la classifica dei gol con 49 realizzazioni. La scommessa su una gara con almeno tre reti complessive viaggia a 1,95