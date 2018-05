Palermo e Frosinone in lotta per l'ultima promozione in Serie A. Rosanero e gialloazzurri sono in prima fila nelle scommesse sui playoff di Serie B, al via il prossimo weekend e nei quali entreranno in gioco nelle semifinali di fine maggio. Sul tabellone Microgame è la squadra di Stellone la prima scelta dei quotisti: la vittoria e il pass per la massima serie si giocano a 2,55, di poco avanti sul Frosinone, che dopo il finale beffardo nella stagione regolare cerca un riscatto da 2,65. Più lontane le altre pretendenti, a partire dal 7,00 offerto sul Bari; i pugliesi torneranno in campo contro il Cittadella, le cui speranze sono a 20,00, mentre il Venezia - la cui promozione vale 8,00 - si troverà di fronte il Perugia, che ci prova a 18,00 volte la posta