Alle 20.30, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, va in scena il primo atto della finale playoff di Serie B. Da una parte la squadra di casa, quarta classificata in regular season, la grande favorita della vigilia, il Palermo di Stellone; dall'altra la terza classificata, la grande delusa, scavalcata all'ultima di campionato dal Parma, il Frosinone di Longo. In semifinale i rosanero hanno eliminato il Venezia, i ciociari hanno avuto la meglio del Cittadella. E questa sera sono pronte a darsi battaglia per provare a mettere un piede in Serie A.



L'EX - Gara particolare per Roberto Stellone, allenatore del Palermo, entrato in corsa al posto di Bruno Tedino, che a Frosinone ha lasciato il cuore: prima l'addio da calciatore, con 6 gol in 34 gare; poi la panchina della Berretti, dove vince il campionato 2011-12, e la Prima Squadra, dove fa la storia, portando dalla Lega Pro alla Serie A il club ciociaro. Cittadino onorario di Frosinone, questa sera sfida il suo passato.