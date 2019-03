Precedenti e quote dicono Palermo: l'ultima sconfitta dei rosanero contro il Lecce risale al 2006, un bilancio che pesa nelle valutazioni dei betting analyst in vista dell'incontro di domani, partita clou del turno di Serie B tra la terza e la quarta in classifica. Al Barbera l'«1» di Stellone e suoi è offerto a 2,20 da Microgame, con i giallorossi piazzati a 3,45 e il pareggio a 3,10. Di fronte si troveranno la migliore difesa del campionato (quella dei siciliani) contro il secondo miglior attacco: in quota, tuttavia, prevale l'ipotesi di un risultato "contenuto", con l'Under avanti a 1,70 e l'Over a 2,05. Più equilibrate le previsioni sul Goal/No Goal: qui a spuntarla è l'opzione su entrambe le squadre a segno (1,78), per almeno una delle due a zero reti si sale a 1,93.