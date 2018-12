Testacoda al Renzo Barbera nella sedicesima giornata di Serie B: il Palermo, primo con 29 punti, affronta il Livorno, ultimo in classifica. Il pronostico sulla partita è tutto sbilanciato a favore dei rosanero: oltre alle posizioni di classifica e all’andamento delle due in questa stagione (Palermo imbattuto in casa, solo due punti in trasferta per il Livorno) sull’analisi di 888sport.it pesano i precedenti: il Palermo, riporta Agipronews, ha vinto gli ultimi sei, il settimo successo consecutivo è dato a 1,40, contro il 4,20 per il pareggio e l’8,00 per il clamoroso successo dei toscani. Il Palermo segna tanto (25 gol fino a qui), il Livorno incassa parecchio (22 reti subite), una partita da Over è ritenuta probabile a 1,81.