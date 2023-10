Palermo-Spezia (2-2) è il posticipo che chiude la decima giornata di campionato in Serie B. I padroni di casa consolidano il terzo posto in classifica a 20 punti, ben 13 in più degli ospiti, quartultimi a quota 7 insieme alla Sampdoria. Entrambe le squadre hanno giocato una partita in meno. Arbitra Forneau, assistito da Capaldo e Cipriani con Frascaro quarto uomo, Miele e Di Martino al Var.



Reca sblocca il risultato a favore dello Spezia con un destro a giro al termine di una bella azione personale sulla fascia sinistra. Nella ripresa raddoppia il giovane attaccante di proprietà dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ma subito dopo il Palermo dimezza lo svantaggio con Mancuso.

Nel recupero succede di tutto: l'arbitro assegna un rigore ai rosanero ma poi, richiamato dal Var, va a rivedere le immagini nello schermo a bordocampo e cambia idea perché il contatto è avvenuto fuori area. Così espelle Bertola (autore del fallo su Soleri) e assegna una punizione dal limite, che Stulac trasforma in rete segnando il 2-2 al 104° minuto: si tratta del gol arrivato più tardi nella storia dei campionati professionistici in Italia.