Posizioni opposte in classifica, ma quote dalla parte del Parma per il delicato posticipo di Serie B contro il Brescia. I gialloblù, ancora quattordicesimi, sono chiamati a inseguire la zona playoff, quattro punti più in alto. Inzaghi e i suoi provano invece a ripartire dopo il ko con il Pisa, che li ha fatti scivolare in seconda posizione proprio alle spalle dei nerazzurri. Il Parma si fa avanti a 2,25 sul tabellone e porta dalla sua parte anche il 42% delle scommesse; il quinto successo del Brescia al Tardini pagherebbe 3,35 e ha ottenuto il 28% delle preferenze, mentre il pareggio si gioca a 3,15 (30%). L'assalto degli ospiti sarà ancora una volta affidato a Palacio, di nuovo a duello con Buffon dopo i due gol segnati tra il 2012 e il 2013. Un'altra rete dell'argentino - che potrebbe partire dalla panchina - pagherebbe 3,50, mentre la possibilità che Buffon chiuda la partita imbattuto si gioca a 2,88. Nelle scommesse sulla promozione, intanto, il Brescia spicca ancora nel gruppo delle favorite, dove è secondo a 2,15 alle spalle del Lecce (1,75). Al rialzo invece l'offerta per i gialloblù, ora a 4,50 dietro la Cremonese (4,00).