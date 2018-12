Pescara-Carpi è l'anticipo del venerdì della 15esima giornata di Serie B e che vede affrontarsi due squadre che non sono in salute e che stanno però vivendo una situazione in classifica all'opposto. Da un lato i padroni di casa allenati da Beppe Pillon hanno perso il primato in classifica e non vincono da 3 giornate, ma con una vittoria aggancerebbero il Palermo al primo posto. Dall'altro i biancorossi di Fabrizio Castori sono incastrati nei bassifondi della classifica a +4 dall'ultimo posto e sono alla disperata ricerca di punti salvezza.