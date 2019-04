Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma il buon rendimento all'Adriatico (solo due sconfitte in stagione) premia di un soffio il Pescara nel clou di Serie B in programma domani contro il Palermo. I biancoazzurri cercano i tre punti per portarsi a ridosso dei rosanero, scivolati al terzo posto dopo il pareggio con il Cosenza, e privi dello squalificato Nestorovski. Sul tabellone 888sport.it la spunta dunque l'«1», dato a 2,65 contro il 2,80 del Palermo e il 3,05 del pareggio, centrato due volte nei quattro precedenti più recenti. Vantaggio più netto, invece, per l'Under: vista la posta in gioco i betting analyst puntano su una partita "coperta", con massimo due reti complessive, e la offrono a 1,72 (Over a 2,06). Nelle scommesse sulla squadra che vincerà il campionato il divario è invece netto: qui il Palermo è ancora in corsa in seconda posizione (a 3,25) alle spalle del Brescia (1,75), mentre per il Pescara si arriva a 31 volte la posta.