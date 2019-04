Scontro in zona play off nell’anticipo del campionato di Serie B. Il Pescara, sesto a 48 punti, ospita il Perugia, ottavo con 44. Entrambe le formazioni cercano di rialzarsi: i padroni di casa hanno perso l’ultimo match, giocato ad Ascoli, gli ospiti sono reduci da 2 ko di fila. Nonostante i precedenti più recenti siano a favore dei biancorossi (quattro successi consecutivi) il loro cattivo feeling con le trasferte (dove hanno collezionato 6 sconfitte in questa stagione) li rende sfavoriti a 3,35. Gli analisti 888sport.it puntano sul successo del Pescara, dato a 2,25, il pari è dato a 3,10. L’ultima vittoria a favore dei biancoazzurri è datata 2016, allora vinsero per 4-0, risultato che replicato domani pagherebbe 46 volte la scommessa. L’alta media gol subiti di entrambe (42 quelli incassati dal Pescara, 43 quelli del Perugia), riferisce Agipronews, comunque spinge in basso la quota su una gara da Goal, ossia con entrambe le formazioni a segno, data a 1,64