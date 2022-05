La sera della verità. L’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è pronta a vivereuna domenica di passione: si decide infatti chi sarà la terza squadra ad approdare nella prossima Serie A tra ildi Lucae ildi Giovanni, nello spareggio di ritorno della, dopo l'andata dell'U Power Stadium conclusasi sul 2-1 per i brianzoli, con i toscani che hanno tenuto aperta la sfida grazie al gol di Berra al 93' dopo il doppio vantaggio firmato da Mota Carvalho e Gytkjaer. Poiché le due squadre hanno chiuso entrambe a 67 punti, in caso di vittoria di misura del Pisa al fischio finale si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori; non vale infatti la regola dei gol in trasferta né il piazzamento in campionato, essendosi le due squadre classificate a pari punti..