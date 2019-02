Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti 18 società su 19. Il presidente Mauro Balata nelle sue comunicazioni ha relazionato sugli studi condotti per l’utilizzo del Var già nella fase finale di questo torneo della Serie B, analisi che ora saranno oggetto di un confronto con l’Associazione arbitri e il suo presidente Marcello Nicchi.



Inoltre, sempre il presidente Balata ha aggiornato lo stato di Lega Calcio Service in liquidazione, che ora sarà oggetto di ulteriore approfondimento con la Lega Serie A. Di questo tema ma anche dell’importanza della collaborazione fra le due leghe maggiori si è parlato durante la visita, sempre in Assemblea, del presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché.



Votato l’invio di una lettera alla Federazione per chiedere un riconoscimento economico, a fronte della quinta promozione dalla Serie C nella presente stagione, da distribuire alle retrocesse dalla Serie B. Proprio i contributi alle neo retrocesse sono stati oggetto di una proficua discussione e verranno approfonditi ulteriormente nel corso dei prossimi incontri.



Nominata la commissione per la riscrittura del Codice di autoregolamentazione della Lega B, costituita oltre che dal presidente Mauro Balata, dal presidente del Brescia, Massimo Cellino e da quello della Cremonese, Paolo Rossi.