Playoff e playout Serie B, date e orari UFFICIALI: il 2 giugno si decide l'ultima promossa

Lasi avvia alla conclusione e si avvicina il momento dei verdetti finali. L'unico arrivato finora nella parte alta è il ritorno in Serie A del Palermo, mentre Lecco e Feralpisalò scendono in Serie C.Nell'attesa di scoprire chi passerà direttamente in A con gli emiliani (Como o Venezia) e chi retrocederà direttamente (una tra Ternana, Bari e Ascoli), si avvicinano altri due appuntamenti cruciali della stagione:promozione eretrocessione.E proprio per queste ultime due fasi della Serie B, la Lega ha oggi comunicato date e orari ufficiali.

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Semifinali (andata)

Semifinali (ritorno)

Finali

- Di seguito date e orari dei playoff:Venerdì 17 maggio 2024 (6a vs 7a) – ore 20.30Sabato 18 maggio 2024 (5a vs 8a) – ore 20.30Lunedì 20 maggio 2024 (6a/7a vs 3a) – ore 20.30Martedì 21 maggio 2024 (5a/8a vs 4a) – ore 20.30Venerdì 24 maggio 2024 (3a vs 6a/7a) – ore 20.30Sabato 25 maggio 2024 (4a vs 5a/8a) – ore 20.30Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno)* - ore 20.30- Una tra Como e Venezia (chi non salirà direttamente in A) sarà in semifinale, così come la Cremonese. Già certi di esserci Catanzaro (certo del quinto posto), Palermo, Sampdoria e Brescia, da stabilire gli accoppiamenti.Catanzaro contro ottava (quarti)Sesta contro settima (quarti)Catanzaro/ottava contro Cremonese (semifinali)Sesta/settima contro terza (semifinali)- Di seguito date e orari dei playout: