Serie B, lotta salvezza: Spezia, Ternana, Ascoli e Bari, tutte le combinazioni per evitare la C

La vittoria, in pieno recupero, da parte del Venezia ha lasciato in bilico il verdetto per il 2° posto: i lagunari dovranno vincere e sperare in una sconfitta del Como per rendere matematica la promozione diretta in Serie A. Ma se la battaglia tra promozione e playoff sarà senz’altro da seguire sino all’ultimo secondo,

Spezia 41 punti

Ternana 40 punti

Ascoli 38 punti

Bari 38 punti

Bari-Brescia

Spezia-Venezia

Ascoli-Pisa

FeralpiSalò-Ternana

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

del sorteggio.

(ricordiamo che andranno giocati solo se il distacco fra la sedicesima e la diciassettesima classificata non supera i quattro punti).Per capire, in caso di arrivo a pari punti, l’esatta posizione in classifica delle squadre si ricorre a questi criteri:In altre parole: si va a scalare dalla soluzione 1) alla 5).Se anche in questa quarta ipotesi le squadre dovessero risultare pari, si ricorrerà al sorteggio.

Il playout prevede una partita di andata e di ritorno a campi invertiti. Gioca in casa per prima la squadra peggio piazzata. Per stabilire chi resta in Serie B conta il punteggio delle due partite. Se però al termine delle due partite ci fosse parità di punti ottenuti nel doppio scontro, viene valutata la differenza reti delle due partite. Se anche questi valori fossero pari, resta in Serie B la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare. Se però le due squadre avessero finito il campionato con lo stesso numero di punti, la partita di ritorno avrà l’appendice dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

Gli umbri sono la formazione messa peggio: hanno gli scontri diretti a sfavore e per questo dovranno ottenere più punti di Ascoli e Bari per non retrocedere direttamente.