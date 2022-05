Domani pomeriggio il Rigamonti farà registrare il tutto esaurito per provare a spingere il Brescia nel turno preliminare dei playoff di Serie B. Le Rondinelle ospitano il Perugia che ha agguantato la post season all’ultimo minuto e non vuole certo fermarsi sul più bello. I padroni di casa, secondo gli esperti, partono con i favori del pronostico tanto che la vittoria è data a 1,85 contro il 4,50 degli umbri mentre il pareggio si gioca a 3,30 che porterebbe la gara ai supplementari, offerti alla stessa quota. La formazione di Corini è avanti anche per il passaggio turno 1,30 contro il 3,50 dei biancorossi. Il Brescia si affida alla cabala e al suo condottiero: tre anni fa, infatti, Corini subentrò in corsa sulla panchina dei lombardi per poi condurli in Serie A. Il Perugia però in trasferta sa fare molto male come dimostrano le 8 vittorie esterne in stagione. Altissima la posta in palio tra due squadre che non segnano tantissimo: normale che l’Under, a 1,80, si faccia preferire di poco all’Over, 1,90. I difensori dovranno frenare lo spirito agonistico perché un rigore, offerto a 2,75, potrebbe determinare l’andamento del match. Tanti i protagonisti attesi ma i due numeri 9 potrebbero prendersi la scena. Stefano Moreo vuole agganciare, per la prima volta in carriera, la massima serie. Il bomber del Brescia, 9 reti in stagione, è carico e sogna di esultare davanti ai suoi tifosi tanto che la decima rete stagionale è offerta a 2,50. Il Perugia, dal canto suo, si affida a Manuel De Luca, il giovanissimo bomber che con i suoi dieci gol ha alimentato il sogno promozione degli umbri. De Luca sa bene come si segna al Brescia avendo colpito sia all’andata che al ritorno contro la formazione di Corini: la terza marcatura ai danni del finlandese Joronen si gioca a 3,25.