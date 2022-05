Le ultime due vittorie arrivate contro Lecce e soprattutto Alessandria, in un vero e proprio scontro diretto, hanno permesso al Vicenza di agguantare in extremis il treno playout per evitare la retrocessione in Serie C. Per i biancorossi di mister Baldini l’avversario nella doppia sfida andata-ritorno si chiama Cosenza, con i calabresi giunti sedicesimi in classifica con un punto di vantaggio sui veneti. Si parte giovedì sera allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, con la bilancia del pronostico che pende – secondo gli esperti di 888sport.it – dalla parte dei padroni di casa. Si gioca infatti a 1,98 il segno «1» contro il 3,90 del colpo esterno calabrese. Vale invece 3,20 l’opzione pareggio. I bookie prevedono una partita bloccata tra due dei peggior attacchi della categoria durante la stagione regolare, con l’Under 2.5 favorito a 1,70 sull’Over 2.5 offerto a 2,08. Per quanto riguarda il risultato esatto lo 0-0 come in campionato è fissato a 9, stessa quota del 2-0 mentre sale a 10 una vittoria di misura per gli uomini guidati da Bisoli, ex di turno.