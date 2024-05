Serie B, playout: la Ternana vede la salvezza in quota, il Bari si affida ai gol di Nasti per l'impresa

un' ora fa



Dopo l'1-1 del San Nicola, Ternana e Bari si giocano la permanenza in Serie B al Libero Liberati nella sfida di ritorno dei playout. Il pareggio in Puglia è un risultato prezioso per gli umbri che potranno sfruttare il fattore campo e due risultati su tre. Il piazzamento peggiore in classifica obbliga infatti i biancorossi a vincere in trasferta, ma secondo gli analisti, è in pole il colpo rossoverde: il segno «1» è infatti quotato fra 2,35 e 2,43, contro il 3,10 del «2». Il pareggio è offerto a 3,05 volte la giocata.



Equilibrio in lavagna fra l'Under – che ha prevalso quattro volte negli ultimi cinque scontri diretti – a 1,80 e l'Over visto a 1,95. Tra i possibili marcatori si prospetta una nuova sfida fra Gaston Pereiro e Marco Nasti, entrambi a segno nella gara di andata: se il goal del ternano è proposto a 3,30, la rete del barese vale 3,75 la posta. Il replay dell’1-1 uscito in Puglia lo scorso giovedì è ancora in pole fra i risultati esatti a 6,10, seguono 1-0 e il 2-1 rispettivamente a 8,5 e 9. L'impresa del Bari con lo 0-1 è invece proposta a 10 volte la posta.