Aggiornamenti da Chiavari: Leonardo Mancuso segna anche il quarto gol in #EntellaEmpoli, segna dunque 4 gol in 14 minuti e 32 secondi e il suo diventa il poker più veloce della storia della serie B da quando sono indicati i minuti dei gol (ovvero dalla stagione 1952-53). — Giuseppe Pastore (@gippu1) December 12, 2020

Un sabato da sogno per. Il suo poker infatti è il più veloce nella storia della competizione dal 1952-53 (anno in cui sono indicati i minuti dei gol), messo a segno in 14 minuti e 32 secondi.