Ha sette punti di vantaggio in classifica, dove occupa il secondo posto, e nello scontro diretto di cinque mesi fa ebbe la meglio per 3-0. Nonostante questo, i betting analyst prevedono una giornata in salita per il Pordenone, sfavorito in casa del Frosinone per l'anticipo di Serie B. Nella partita in programma domani, la prima dopo la sosta invernale, la squadra di Tesser è offerta a 5,00 sul tabellone. Una quota pesante dovuta in parte al rendimento in trasferta (due vittorie in nove partite) e in parte alla necessità dei padroni di casa di fare bottino pieno, dopo un 2019 chiuso con due sconfitte e un pareggio. Nesta i suoi partono quindi in vantaggio, a 1,75, con il pareggio dato a 3,30. I neroverdi possono comunque fare male, visto che una rete degli ospiti è data a 1,52. Nel complesso, le previsioni sulle marcature rimangono "prudenti": in lavagna a prevalere è l'Under (meno di tre gol complessivi) a 1,80, seguito a stretto giro dall'Over, a 1,96, secondo Agipronews.