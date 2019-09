Prende il via questa sera la terza giornata del campionato di Serie B. L'anticipo del venerdì andrà in scena alla Dacia Arena di Udine e vedrà contrapposti i "padroni di casa" del Pordenone e lo Spezia. I Ramarri allenati da Tesser e Monachello arrivano alla sfida con una vittoria e una sconfitta all'attivo ma condita da sensazioni più che positivi. Quota tre punti anche per lo Spezia di mister Italiano che arriva però dal sofferto ko casalingo col Crotone.