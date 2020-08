Finale a un passo per il Pordenone nei playoff di Serie B. Il gol di Tremolada realizzato contro il Frosinone due giorni fa lancia i neroverdi nel ritorno della semifinale, in programma domani al Nereo Rocco. Pochi dubbi tra gli analisti: Tesser e i suoi passerebbero il turno anche con una sconfitta di misura, visto il miglior piazzamento in campionato, ma sul tabellone partono comunque in vantaggio, a 2,50, mentre nelle scommesse sulla qualificazione volano a 1,10. Dopo due ko e un pareggio, la prima vittoria del Frosinone contro i friulani è offerta a 3,00, ma per ribaltare il risultato dell’andata è necessario un successo con almeno due reti di scarto. Un traguardo dal sapore di impresa, visto che il «2» in versione handicap, riporta Agipronews, pagherebbe 6,75, ma che potrebbe spingere gli ospiti a una partita tutta in attacco. L’Over 2,5 (almeno tre reti complessive al termine dell’incontro) pagherebbe 2,35, per il Goal (entrambe le squadre a segno) si scende a 1,95. Il tabellone del risultato esatto punta comunque sul pareggio: l’1-1 è il punteggio favorito, a quota 6,00, mentre il più generico segno «X» vale 3,05.