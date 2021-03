Questi gli squalificati di Serie B, tutti per un turno.



ARMELLINO Marco (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CHANCELLOR CEDENO Jhon Carlos (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIONISI Federico (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



MAZZOCCHI Pasquale (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).