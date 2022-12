Si gioca al “Granillo” il big-match della 16^ giornata di Serie B tra Reggina e Frosinone, le prime due della classe. I padroni di casa, allenati da Filippo Inzaghi, cercano l’aggancio sugli uomini di mister Fabio Grosso, in vetta con tre punti di vantaggio sui calabresi. Nella sfida tra due tecnici campioni del mondo in Germania sedici anni fa, le quote degli esperti premiano la Reggina, avanti a 2,63 contro il 3,03 del segno «2». Sale invece a 3,13 il pareggio, come nel precedente della scorsa stagione. Nella sfida tra le due migliori difese della Serie B, in quota prevale l’Under 2.5, a 1,70, sull’Over 2.5 proposto a 2,17. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, si gioca a 3,50 la rete del francese della Reggina Jeremy Menez, a quota 4 reti in campionato, come l’attaccante ospite Samuele Mulattieri, anche lui offerto a 3,50 volte la posta.