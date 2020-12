Andrà in scena all’Arechi, sabato pomeriggio, uno dei big match della decima giornata di Serie B. La prima della classe, la Salernitana di Castori, riceve il Cittadella, settimo in classifica e staccato di sei punti, ma con una partita in meno, dai campani. I granata, tra le mura amica quasi perfetta con quattro vittorie e un solo pareggio, partono favoriti, a 2,43, secondo i quotisti, rispetto ai veneti, dati a 3,09, mentre si sale leggermente per il pareggio, in quota a 3,24. La Salernitana alterna Under a Over da cinque gare in campionato mentre il Cittadella è reduce da ben quattro sfide con più di tre reti: nonostante questo, l’Under, a 1,75, si fa leggermente preferire all’Over, dato a 1,97.



Se il 4-1 dei ragazzi di Castori, punteggio dell’ultimo confronto diretto tra le due, è in quota a 48, l’1-3 per gli ospiti, identico risultato dell’ultimo blitz veneto all’Arechi, pagherebbe 26 volte la posta. Il pericolo principale per il Cittadella è Milan Djuric, ex della gara: il numero 11 della Salernitana è il bomber principe della sfida e la quinta rete alla formazione di Venturato è data a 2,70 mentre in casa veneta l’osservato speciale sarà Roberto Ogunseye la cui rete si gioca a 3,25.