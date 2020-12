Un derby del suditalia dal sapore di alta classifica. È la sfida che vedrà impegnate stasera Salernitana e Lecce, per il 12° turno di Serie B. I padroni di casa, primi in classifica con 23 punti, ricevono i salentini, indicati da tutti come possibili vincitori del campionato, ma per ora fermi a quota 20 in quinta posizione con il Frosinone. Nonostante il primato in classifica, i trader quotano a 3,65 il successo interno della Salernitana (stessa quota per il segno “X”), mentre l’eventuale vittoria del Lecce è in tabellone ad un più abordabile 1,95. Per i bookmaker, inoltre, il match potrebbe essere ricco di gol. L’Over 2,5, infatti, è in quota a 1,63, contro il 2,20 dell’Under. Viste le quote, quindi, un match difficile per la Salernitana, il cui ultimo successo contro il Lecce nel campionato di Serie B risale al 23 febbraio 2003: 2-1. Lo stesso risultato per il match di stasera si gioca a 11,50.