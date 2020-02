Si chiude questa sera la 23esima giornata di Serie B, con la Salernitana di Ventura che, all'Arechi, ospita il Trapani di Castori. I padroni di casa non perdono da tre giornate, ne hanno vinte 3 delle ultime 5 e arrivano dal pareggio di Benevento; gli ospiti, invece, ne hanno vinta una delle ultime 5 e sono reduci dal pesante ko casalingo contro il Cittadella.



Occasione importante per entrambe per rilanciarsi in classifica: Djuricic e compagni, in caso di vittoria si porterebbero a un punto dal secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta; Colpani e soci, invece, coi tre punti andrebbero a meno dalla zona playout.