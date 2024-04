Serie B, salta anche la panchina del Modena: esonerato Bianco, chi prende il suo posto

, quando mancano ormai 5 turni alla conclusione della stagione regolare.è arrivata soltanto una vittoria in 14 partite, nel derby col Parma del 27 gennaio scorso, poi 5 sconfitte e 7 pareggi -Un trend troppo negativo per lasciare insensibile la dirigenza emiliana, che nelle scorse ore ha deciso di procedere con l’esonero., secondo quanto riferisce Sky Sport, l, che lo scorso 13 novembre veniva a sua volta avvicendato alla guida del Como dall’attuale tecnico lariano Osian Roberts, formalmente collaboratore di Cesc Fabregas sprovvisto di patentino., esonerato dal Sudtirol il 4 dicembre scorso,che solamente due mesi (4 febbraio) ha concluso la sua esperienza alla guida dell’Ascoli per fare spazio a Fabrizio Castori, poi rimpiazzato a sua volta da Massimo Carrera.La sequenza di cattivi risultati da gennaio ad oggi ha tra l’altro aumentato il carico di tensione e di nervosismo di Bianco, che qualche settimana aveva avuto pure un diverbio con un giornalista locale durante la trasmissione TvQui, sulla quale aveva preso posizione pure l’Assostampa: "L’Associazione stampa modenese e l’Aser, Associazione della stampa Emilia-Romagna, criticano la volgare esternazione dell’allenatore del Modena, Paolo Bianco, in diretta su TvQui. Il lavoro dei giornalisti merita rispetto, anche quando le domande possono non essere gradite. Lunedì 1 aprile 2024, nel corso delle interviste post-partita di Modena-Bari, i colleghi dell’emittente TVQui sono stati vittima di un episodio deprecabile: l’allenatore del Modena, dopo aver risposto stizzito a una domanda del condutture Cristiano Tassinari, gli ha rivolto un greve insulto chiaramente udibile tanto dal conduttore stesso quanto dai telespettatori in ascolto. Un insulto che non può essere derubricato a “incidente fuori onda” poiché, nonostante Bianco si stesse levando l’auricolare a intervista conclusa, il microfono dell’emittente era ancora a pochi centimetri da lui e ben visibile".