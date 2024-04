Serie B 2023/2024, promozioni e retrocessioni: quante squadre vanno in Serie A? Quante scendono in Serie C?

Il campionato di, stagione per stagione, è chiamato ed emettere i propri verdetti. Da un lato le squadre che si giocano lein A, dall'altro quelle chiamate a scampare lein C.Sarà così anche per il 2023/2024, dove ciascuna formazione - in base alla posizione di classifica ottenuta al termine dell'annata e in seguito all'eventuale disputa di- potrà festeggiare oppure dover fare i conti con un epilogo amaro.Di seguito, un recap sul numero delle squadre e su come funzionano promozioni e retrocessioni in Serie B.

Il numero di squadre che giocano il campionato di Serie B, dalla stagione 2019/2020, è di: due squadre vengono promosse direttamente (quelle che finiscono il campionato al primo e al secondo posto), un'altra compie il salto di categoria dopo aver vinto i Playoff.: 3 direttamente (quelle che finiscono il campionato all'ultimo, penultimo e terzultimo posto) e un'altra che viene decretata dal Playout (quartultima o quintultima del campionato).

I Playoff vedono la partecipazione die una sola può essere promossa in Serie A; il Playout prevede unoe la perdente retrocede in Serie B, mentre l'altra si salva e resta in cadetteria.I Playoff di Serie B non si giocano se tra la terza e la quarta della classifica, al termine del campionato, c'è un divario: in tal caso, la terza viene promossa direttamente in Serie A. Il Playout, invece, non si gioca se la quintultima chiude la stagione regolaresulla quartultima: quando ciò succede, la quintultima si salva direttamente e la quartultima retrocede direttamente in Serie C.