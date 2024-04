Serie B, Sampdoria a Palermo per la quinta vittoria consecutiva: esordio complicato in quota per Mignani

11 minuti fa



Il Palermo ospiterà domani la Sampdoria in una sfida caldissima in campionato e in quota. I padroni di casa devono uscire da un periodo nero, che ha portato all’esonero di Corini dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque. Alla prima di Mignani sulla panchina rosanero, gli esperti vedono favorita la squadra siciliana, tra 2,20 e 2,35, mentre il colpo ospite oscilla tra 3,20 e 3,30. Nel mezzo il pareggio, uscito in due degli ultimi tre precedenti, paga 3,30 volte la posta. Negli ultimi sette scontri diretti, non si sono mai registrati più di due gol. Per questa sfida, invece, i betting analyst vedono l’Over 2.5 avanti, a 1,70, contro l’opzione contraria a 2,05. La Sampdoria, che arriva da quattro vittorie consecutive, ha trovato in Manuel De Luca l’uomo decisivo per la rincorsa alla promozione. Una rete del centravanti blucerchiato, a segno sei volte nelle ultime quattro, è vista a 3. Il Palermo, invece, si affiderà ancora a Matteo Brunori, che insegue la vetta della classifica marcatori, distante cinque gol, e si gioca marcatore a 2,25.