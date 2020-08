Decisamente incerto appare il match tra Cittadella e Frosinone con i veneti, bancati a 2,70, leggermente avanti ai giallazzurri di Nesta, in lavagna a 2,90 in virtù sia del campo amico sia dell’aver già battuto in stagione, ma in trasferta, Dionisi e compagni. Tra l’altro, quella dello Stirpe, è stata in assoluto la prima vittoria del Cittadella contro il Frosinone. L’Under, 1,55, uscito in dodici confronti su sedici totali, si fa preferire all’Over, 2,30. I veneti puntano a ripetere il punteggio della gara di stagione regolare e il loro 2-0 dato a 12,25 mentre il 2-1 per gli ospiti, risultato già uscito in tre occasioni, si gioca a 11,25.