Torna in campo la B, con la seconda semifinale di andata playoff. Dopo il sorprendente 2-0 del Chievo contro lo Spezia, che obbliga i ragazzi di Italiano a un'impresa nella sfida di ritorno per continuare a credere nella Serie A, tocca al Frosinone, vittorioso al 122' con il Cittadella, scendere in campo contro il Pordenone, già alle semifinali grazie al quarto posto al termine del campionato. Il ritorno è in programma il 12 agosto.