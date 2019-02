Anche la serie B questa settimana scende in campo plasmata su una quattro giorni che terminerà lunedì prossimo. Il primo anticipo - si legge in una nota BetFlag - è Palermo – Brescia, non una partita qualsiasi. Le prime due della classe contro in una gara che può segnare il prosieguo del campionato di entrambe. Non è gara da tripla per BetFlag ma il fattore campo condiziona i moltiplicatori con l’1 a 2,10, l’X a 3,30, il 2 a 3,50. Più articolati gli esiti al 15° con l’1 a 6,20, l’X a 1,22, il 2 a 8,06, al 30° con l’1 a 3,45, l’X a 1,70, l’X a 4,40. Da considerare la giocata in doppia chance con l’1X a 1,28, l’12 a 1,31 e l’X2 a 1,69.