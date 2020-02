Il Frosinone, ad appena un anno dalla retrocessione in Serie B, punta con forza alla risalita in Serie A. Testimonianza sono le ultime 4 vittorie consecutive dei ciociari guidati da Alessandro Nesta. A cadere sotto i loro colpi sono stati, in ordine, Ascoli, Virtus Entella, Venezia e Perugia; 12 punti che hanno lanciato, con forza, il Frosinone tra le candidate alla promozione. Anche i betting analyst lo hanno notato, con il taglio "ottimista" della quota per la promozione in Serie A dei ragazzi di Nesta, passata da 2,50 a 2,25. Questa la quota che prevede la promozione tramite play off. Subito dopo il Frosinone, il tabellone vede Crotone, Empoli e Spezia: tutte offerte a 3,50. A dare maggior credito al Frosinone ci pensa anche la quota della promozione diretta, a 3,00, alle spalle dell'ormai quasi irraggiungibile Benevento, già escluso dalle scommesse, secondo Agipronews.