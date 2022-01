La sfida tra Ternana e Ascoli aprirà il programma della diciannovesima giornata di Serie B, l’ultima del girone di andata. Le due squadre finora in stagione hanno avuto un andamento molto simile, stazionando nella metà della classifica, con i bianconeri avanti di tre punti in classifica rispetto agli umbri. Nonostante la classifica sorrida agli ospiti, per i betting analyst è favorito il segno «1» a 2,30 sul pari proposto a 3,15, mentre sale a 3,90 il successo marchigiano. Nell’ultimo turno di dicembre prima della lunga sosta entrambe le squadre hanno chiuso l’anno centrando il segno Goal: una replica anche nel match di venerdì sera si gioca a 1,81 contro l’1,92 del No Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 in quota a 6, favorito sull’1-0 offerto a 7, mentre vale 12 volte la posta l’1-2 esterno.