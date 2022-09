Non è cominciato con il piede sull'acceleratore il campionato di Benevento e Cagliari, che nonostante un pari e una sconfitta in quattro partite rimangono vicinissime alla vetta, distante solo due lunghezze. Quello del Vigorito sarà quindi uno dei tanti scontri diretti della Serie B tra le numerose formazioni che puntano alla promozione nel massimo campionato. Così, nei pronostici dei betting analyst, regna l'equilibrio nella gara del 'Vigorito'. I campani partono di poco avanti per il successo, a 2,65, mentre i tre punti dei sardi valgono 2,75 la posta. Poco più alta la quota del pari, fissata a 3. L'attesa è per una sfida senza troppe reti, con l'Under in pole a 1,72, mentre una gara con almeno tre marcature si gioca a 2,07. Prevale invece il Goal a 1,74, mentre il No Goal paga 2 volte la posta, motivo per cui il risultato più gettonato è l'1-1 a 5,80.