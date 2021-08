Una tragedia ha rovinato la festa dell'esordio della nuova Serie B che ha preso il via questa sera con la sfida finita 2-2 fra Frosinone e Parma. Un tifoso 46 enne è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era in fila per entrare allo stadio Benito Stirpe prima del match.



Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è sentito male mentre era in fila ai tornelli della Curva Est e nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e l'arrivo immediato dell'ambulanza, non c'è stato niente da fare per salvarlo dato che il tifoso è morto subito dopo l'arrivo nel vicino ospedale.