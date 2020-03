Arrivano nuove disposizioni da parte della Lega Serie B per le partite previste per la ventottesima giornata. Saranno due le partite che si svolgeranno a porte chiuse nel prossimo week and di Serie B: Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone.



IL COMUNICATO

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,



dispone lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare, valide per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020, in programma sabato 7 marzo



CITTADELLA – PORDENONE e VENEZIA - CROTONE



di doversi intendere lo svolgimento “a porte chiuse” secondo il rispetto delle indicazioni emanate dalla Circolare LNPB n. 18 del 2 marzo 2020, salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate successivamente.



Si invitano le società a prendere contatto con le Autorità Pubbliche a livello locale.