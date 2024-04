Serie B, UFFICIALE: altro cambio di allenatore per il Lecco

. In seguito dal pareggio in casa per 1-1 con il Cittadella, il club lombardo haLa squadra è ultima in classifica con 22 punti in 31 giornate di campionato. A 7 turni dalla fine della stagione regolare, la zona playout dista ben 10 punti e così si avvicina la retrocessione in Serie C.- Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l'impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente la società comunica di aver affidato a Mister Andrea Malgrati, con il collaboratore Francesco Nenciarini, la guida tecnica della prima squadra. Mister Malgrati allenerà in deroga fino al termine della stagione.