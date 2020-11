la Lega B comunica la variazione di orario di 3 gare della 16a giornata della Serie BKT: Cittadella-Lecce e Reggina-Cremonese si disputeranno alle 15 e non alle 16, come inizialmente comunicato, del 30 dicembre. Stesso giorno anche per Monza-Salernitana che si giocherà alle 16 invece che alle 18.30.