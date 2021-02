Prima, poi. Le due partite di cartello della 21esima giornata di Serie B hanno divertito, ma si portano dietro due dubbi arbitrali, se non vogliamo chiamarli errori, che potevano essere sicuramente evitati. Come? Con la Goal-Line Technology all'Arechi, con il Var al U-Power Stadium.è un'ira nel dopo partita pareggiata da un destro di Manuel De Luca, col pallone che non sembra essere entrato del tutto: "​Sono infastidito, il pareggio non lo accetto. Meritavamo di vincere. Il loro gol? Non credo che la palla sia entrata, ma ho sentito il commentatore di Dazn di affermare con tanta certezza che la rete è regolare. Chiederò a mia moglie di tagliare l'abbonamento di Dazn. E' un episodio che abbiamo rivisto già cento volte e ancora non abbiamo capito se il pallone è entrato. E' un episodio che influisce sul risultato finale e che condiziona la classifica". Che in B, nel 2021, non ci sia ancora la Goal Line è qualcosa di davvero difficile da comprendere. Non è il primo caso in stagione, è già successo. Cosa bisogna aspettare?Qui, invece, l'evidente errore che colsarebbe stato corretto.indica il dischetto che darà l'1-1 al, ma rivedendolo avrebbe notato che l'intervento diè pulitissimo sul pallone. Sarebbe stata un'altra partita, magari un altro risultato e, inesorabilmente, un'altra classifica. Se ne sono visti tanti, di errori, nel corso della stagione: è ora di aprire la porta alla tecnologia, in qualche modo. Perché è già troppo tardi.