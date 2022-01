La Spal comunica di aver affidato l'incarico di collaboratore tecnico a Gianni Vio. Il nuovo componente dello staff tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.



Già collaboratore tecnico tra le fila di Catania, Fiorentina, Milan e Cagliari in Serie A, oltre che protagonista di alcune importanti esperienze in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Messico, per Vio si tratta di un ritorno in biancazzurro: è stato infatti membro dello staff tecnico di mister Leonardo Semplici nel campionato di Serie A 2018/2019.



Specialista degli schemi su palle inattive e calci piazzati, a proposito dei quali ha anche redatto e pubblicato due manuali, dal 2019 Vio fa parte del team del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, con il quale ha condiviso il trionfo di Euro 2020 della scorsa estate in Inghilterra.



"Conosco Gianni da diversi anni, ho avuto modo di osservare il suo lavoro da vicino ed è una persona che stimo profondamente. - ha dichiarato il presidente della Spal, Joe Tacopina - Ho studiato a lungo e capito l'importanza delle statistiche e dei calci piazzati. Sono entusiasta che abbia accettato di collaborare con la Spal, il suo arrivo in biancazzurro rappresenta un valore aggiunto per il club, per mister Venturato ed il suo staff e per i ragazzi".