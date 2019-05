Altro colpo di scena per quanto concerne il campionato di Serie B 2018/2019: è stato infatti accolta da parte del Tar la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Foggia che ha ufficialmente congelato la delibera con cui il Consiglio Direttivo della Lega B aveva disposto di non disputare i playout, decretando la retrocessione delle ultime tre della classifica della stagione regolare. Il Tribunale amministrativo discuterà nel merito il ricorso dei pugliesi martedì 11 giugno.



LA DECISIONE DEL TAR - Secondo il Tar "la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo provoca uno scorrimento che ha come effetto quello di permettere la disputa dei playout a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria". Nelle prossime ore arriverà anche l’esito del processo di appello al Palermo per gli illeciti amministrativi di Zamparini: se verrà confermata la sentenza del Tribunale federale, che ha retrocesso i siciliani in Serie C, la Lega di B dovrà riprendere seriamente in considerazione l’ipotesi di disputare i playout, col Foggia in campo.