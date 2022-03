Campionato Serie BKT 2021/2022 – 9ª giornata di ritorno



Recupero gara COSENZA - BENEVENTO



Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,



▪ visto il C.U. LNPB n. 142 del 4 marzo u.s. con il quale era stato disposto il rinvio a data da destinarsi della gara COSENZA – BENEVENTO, 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022;



▪ in virtù dell’art. 28.1 dello Statuto LNPB;



dispone



che il recupero della gara in premessa, valido per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022, sia programmato come segue:



Giovedì 14 aprile 2022



COSENZA - BENEVENTO ore 20.00



Pubblicato in Milano il 15 marzo 2022



Il Presidente



Avv. Mauro Balata